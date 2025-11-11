Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında "yalan konuşuyorsun" tepkisine maruz kalan atanamayan iki kadın öğretmenden biri, olayın ardından yeni bir video paylaşarak açıklama yaptı.

"BİZİ CAN KULAĞIYLA DİNLEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan videoda öğretmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini "can kulağıyla" dinlediğini belirterek, "Bazı mülakat mağdurları haklarını usulünce aramadığı için onlara kapılar kapandı" ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYEN DE OLDU ELEŞTİREN DE

Öğretmenin açıklaması, sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken, bazı kullanıcılar destek mesajları gönderdi, bazıları ise sözlerini eleştirdi. Görüntü kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.