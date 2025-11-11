Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Öğretmen, Erdoğan'ın kendilerini "can kulağıyla" dinlediğini belirterek "Bazı mülakat mağdurları haklarını usulünce aramadığı için onlara kapılar kapandı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında "yalan konuşuyorsun" tepkisine maruz kalan atanamayan iki kadın öğretmenden biri, olayın ardından yeni bir video paylaşarak açıklama yaptı.
"BİZİ CAN KULAĞIYLA DİNLEDİ"
Sosyal medyada paylaşılan videoda öğretmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini "can kulağıyla" dinlediğini belirterek, "Bazı mülakat mağdurları haklarını usulünce aramadığı için onlara kapılar kapandı" ifadelerini kullandı.
DESTEKLEYEN DE OLDU ELEŞTİREN DE
Öğretmenin açıklaması, sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken, bazı kullanıcılar destek mesajları gönderdi, bazıları ise sözlerini eleştirdi. Görüntü kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.