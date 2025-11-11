Haberler

Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Öğretmen, Erdoğan'ın kendilerini "can kulağıyla" dinlediğini belirterek "Bazı mülakat mağdurları haklarını usulünce aramadığı için onlara kapılar kapandı" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde 'yalan konuşuyorsun' tepkisi alan bir öğretmen, yeni bir video paylaştı.
  • Öğretmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini 'can kulağıyla' dinlediğini söyledi.
  • Öğretmen, bazı mülakat mağdurlarının haklarını usulünce aramadığı için onlara kapıların kapandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında "yalan konuşuyorsun" tepkisine maruz kalan atanamayan iki kadın öğretmenden biri, olayın ardından yeni bir video paylaşarak açıklama yaptı.

"BİZİ CAN KULAĞIYLA DİNLEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan videoda öğretmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini "can kulağıyla" dinlediğini belirterek, "Bazı mülakat mağdurları haklarını usulünce aramadığı için onlara kapılar kapandı" ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYEN DE OLDU ELEŞTİREN DE

Öğretmenin açıklaması, sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken, bazı kullanıcılar destek mesajları gönderdi, bazıları ise sözlerini eleştirdi. Görüntü kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Yorumlar (24)

Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Yalvarır gibi konuşuyorlar hale bak, rezalet !!!

Yorum Beğen257
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu dünyada kimse bana müslümanlık dersi verecek kapasitede değil bu benim için övünç değil üzüntü dert sıkıntı kaynağı olan adaletsizliklere hukuksuzluklara kul millet yetim hakkı yiyenlere başkasının hakkı olan işe torpille girenlere devletin malını peşkeş çeken israf edenlere devlete pahalıya iş yapıp pahalıya mal satan haramilere ses çıkarmayanlar islamdan müslümanlıktan bahsetmesin

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

İnsan yerine bile koymuyor, yalvarmak nedir? hak adalet ne ise ona göre hareket edilmeli, ne hale geldi bu millet yazık çok yazık, dünyanın 4 te 3 ne hakim olmuş bir milletten,el avuç açan, el etek öpen bir millete!!

Yorum Beğen190
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Öğretmenlere talimat gelmiş belli

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

şara kürdistanı ne zaman kuruyor

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Reyiz bunlara ne demişti" partimin kapısı herkese açık yalan konuşuyorsunuz" E demek ki bunlar partinin kapısına değilde devletin kapısına gitmişler. Bu arada Reyiz zor yürüyor ve ellerinden tutuyorlar niye ?

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

temel reis

yanıt29
yanıt3
Haber YorumlarıEnes:

Çünkü 50 yıldır adam ömrünü vatana hizmet için harcadi ve artık yaşlandı. Ama sıkıntı yok 1 Reis gider 1000 Reis gelir

yanıt19
yanıt48
Haber Yorumlarıtt:

Sirozdan öldü sizinki çok içti içti içti. Reis çok koştu yoruldu yürümesi ondan

yanıt1
yanıt8
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
