Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti yükselişte ama ittifak ortağı MHP dibi gördü

Tüm dünyanın yakından takip ettiği askeri harekatın yankıları sürerken MetroPoll araştırma şirketi mart ayında yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta arabulucu bir rol üstlendiği bu dönemde gerçekleştirilen ankette, vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ DÜŞÜŞTE, MHP KAYIP

Bu soruya cevap verenlerin yüzde 34.9 tercihini AK Parti'den yana kullanacağını belirtti. Aynı ankette CHP'yi tercih edeceklerin oranı yüzde 24.9, İYİ Parti'yi tercih edeceklerin oranı yüzde 16, HDP'yi tercih edeceklerin oranı ise yüzde 12.3 olarak belirlendi. MetroPoll'ün anketinde en sert düşüşü ise yüzde 5.4'lük kesimin desteğini alan MHP'nin yaşadığı görüldü.

ERDOĞAN'IN TAVRI BELİRLEYİCİ OLDU

Daha önce yapılan anketlerde yüzde 30-31 bandında olan AK Parti'nin oy oranındaki 3-4 puanlık artış dikkat çekti. Bununla ilgili bir değerlendirmede bulunan MetroPoll Kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında ortaya koyduğu mücadelenin oy oranındaki artışta ciddi rol oynadığını belirtti.

Haberler.com - Politika