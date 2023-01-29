Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kronometre sıfırlandı" çıkışına 6'lı Masa kurmaylarından yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara ilişkin "Türkiye, 2018 seçimleriyle birlikte yeni yönetim sistemine geçti. Kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır" sözlerine 6'lı Masa kurmaylarından yanıt gecikmedi. CHP'li Erkek, "Biz hiçbir şeyi sıfırlamadık, yeni bir anayasa da yapmadık" derken, Gelecek Partili Özdağ "Sayın Erdoğan'ın aklı anayasada değilmiş, okumamış" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylığı üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin olarak, "Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza laf söylüyorlar; Türkiye, 2018 seçimleriyle birlikte yeni yönetim sistemine geçti. Kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır" açıklamasını yaptı.

"BİZ HİÇBİR ŞEYİ SIFIRLAMADIK"

Erdoğan'ın "Kronometre sıfırlandı" çıkışına 6'lı Masa kurmaylarından da yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "2017'de OHAL döneminde referandum yaptılar, kendilerinin aklı neredeydi? Biz hiçbir şeyi sıfırlamadık. Yeni bir anayasa da yapmadık." dedi.

"İYİ PARTİ BU HUKUKSUZLUĞA GEÇİT VERMEYECEKTİR"

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, "Kişinin kendi arsuzuna göre 'kilometre sıfırlandı' gibi hukuka uymayan, sadece kendi isteğini ve iradesini yansıtan yaklaşımlarla Türkiye yönetilemez. İYİ Parti bu hukuksuzluğa geçit vermeyecektir" görüşünü savundu.

"İKİ YILDIR ERDOĞAN'IN ADAY OLAMAYACAĞINI SÖYLÜYORUZ"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "İki yılı aşkın süredir Erdoğan'ın aday olamayacağını söylüyoruz. "Kilometre sıfırlamak" için 101. maddede değişiklik yaparken oraya geçici madde hükmü konulması gerekiyordu." değerlendirmesini yaptı.

"KANUN AYNI, BUNU GETİREN KENDİLERİ"

Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik, "Erdoğan yeniden aday olamaz. O sistem, bu sistem, şu sistem hiç fark etmez. Kanun aynı; 5+2 diyor, bunu getiren kendileri." diye konuştu.

"AKLI ANAYASADA DEĞİLMİŞ, OKUMAMIŞ"

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'ya konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise, "Anayasa 101. madde açık. Sayın Erdoğan'ın aklı neredeydi, demek ki aklı anayasada değilmiş, okumamış. 3. kez aday olamazsın, olman mümkün değil" düşüncesini dile getirdi.