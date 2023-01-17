Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin açtığı dava reddedildi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin olarak açtığı davanın reddedildiğini belirtti. Çelik yaşanan gelişmeyi "Kazanmaya devam edeceğiz" ifadesiyle duyurdu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan davanın reddine karar verildiğini duyurdu.
"DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ, KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Çelik paylaşımında, "Erdoğan yine kaybetti! Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli "5'li çete, yolsuzluk" özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Sizce 6'lı Masa'nın adayı kim olacak? @kilicdarogluk | @ekrem_imamoglu | @mansuryavas06 | @alibabacan— Haberler.com (@Haberler) January 13, 2023