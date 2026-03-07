Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Erzincanlı Özveren'e yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Erzincanlı Fatih Mehmet Özveren, bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleştirilen atamayla Özveren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütecek.

Daha önce aynı bakanlıkta 4 yılı aşkın süredir Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Özveren'in, bunun yanı sıra bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü görevini de yürüttüğü öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
