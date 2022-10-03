Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz yaptık' dediği metro hattına İBB tarafından 'M' tabelası asıldı

İstanbul'da Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Metro hattını kim yaptı?" polemiğine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da dahil oldu. Tartışmalar devam ederken İBB tarafından metro hattının girişine "M" tabelası asıldı.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan konuşmasında isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?" dedi.

İMAMOĞLU: METRONUN MALİYETİ İBB TARAFINDAN KARŞILANDI

Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren İmamoğlu ise yaptığı paylaşımda "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DA DAHİL OLDU

Tartışmaya dahil olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ise Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının "Bakanlığın bütçesinden, AYGM tarafından gerçekleştirildiğini" açıkladı. AYGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın teşrifleriyle bugün hizmete aldığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 4,4 Milyar TL'ye mal oldu. Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun!" cümlesine yer verildi.

TABELA FOTOĞRAFI KAFA KARIŞTIRDI

Tartışmalar devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Sabiha Gökçen Havalimanı metro durağına İBB'nin metro simgesi olan "M" tabelasının asıldığı görüldü. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Merhaba Sabiha Gökçen! Kadıköy-Tavşantepe hattımızdaki trenlerimizin son durağı artık Sabiha Gökçen Havalimanı." ifadelerine yer verdi. Bilindiği gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metro istasyonlarına ise "U" tabelası konuluyor.

İşte o fotoğraf: