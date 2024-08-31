Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşlar seslendirdiği törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos tebriklerini sundu.

BAHÇELİ'YE ÖZEL AYRICALIK

Kabul sırasında olduğu yerde bekleyip tebrik için gelenlerle tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli geldiğinde ise bir adım öne çıkması dikkat çekti. MHP yakınlığıyla bilinen hesaplar, o anlara ilişkin görüntüyü "İşte devlet terbiyesi işte hürmet" notuyla paylaştı.