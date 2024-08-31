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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Kabul sırasında olduğu yerde bekleyip tebrik için gelenlerle tokalaşan Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli geldiğinde ise bir adım öne çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşlar seslendirdiği törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos tebriklerini sundu.

BAHÇELİ'YE ÖZEL AYRICALIK

Kabul sırasında olduğu yerde bekleyip tebrik için gelenlerle tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli geldiğinde ise bir adım öne çıkması dikkat çekti. MHP yakınlığıyla bilinen hesaplar, o anlara ilişkin görüntüyü "İşte devlet terbiyesi işte hürmet" notuyla paylaştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli Anıtkabir MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Sefa:

vay vay vay Rabbim uzun ömürler versin ikisinede....

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AZAZİL:

EVET ÜLKE GÜNDEMİNE DAMGA VURACAK BİR HAREKET OLMUŞ. TÜM EKONOMİ BU NEZAKET SAYESİNDE DÜZELDİ. ENFLASYON DÜŞTÜ, ASGARİ ÜCRET ARTTI EVET

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Bilal Yildiz:

Kim kime mecbur goruyoruz.. nezaketmis pehh

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VEFA:

Merkepten az hallice Sefa, hep aynı şeyler, Murat Çelik bir sen iki daha bıkmadınız mı la!..

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Eoz Özkan:

Tek anlamadim bir birine okadar Laf soylediler ve simdi kardesler okadar lafi yutular nasil oluyor bu is

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faruk merttürk:

Devlet adamlığından anlaşılan şey bu kadar.

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