'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'da yaptırdıkları son ankette oy oranlarının yüzde 41,7'ye yükseldiğini ifade etti.

BU YIL HEDEF 250 BİN ÜYE

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Özdemir, Genel Merkez'de geçen yılı 150 bin yeni üyeyle kapattıklarını aktararak, 2026'da konulan 250 bin üye hedefi çerçevesinde yeni, taze kanları Ak Parti'ye kazandıracaklarını dile getirdi.

"HEDEF İSTANBUL'U YÖNETEMEYENLERDİ"

İstanbul'da özellikle "billboard" çalışmalarının önemli bir ses getirdiğine kamuoyunun şahit olduğunu kaydeden Özdemir, "İşte 'Senin hayatından gidiyor' başlığıyla İstanbullunun hayatından nelerin gittiğini bizzat fotoğrafladık. Burada tabii ki muhatabımız vatandaşımızdı ama hedef İstanbul'u yönetemeyenlerdi" diye konuştu.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

Kamuoyu yoklamalarına dikkat çeken ve oy oranlarının yüzde 41,7'ye yükseldiğini vurgulayan Özdemir, "Gayretlerimizle, çabalarımızla, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla birlikte İstanbul'u bu talihsizlikten hep birlikte kurtaracağız. Kamuoyu anketlerini de geçtiğimiz haftaki programlarımızda da ifade ettik. Önemli bir ivmelenme söz konusu. İnşallah, 2028 seçimlerinde, Cumhurbaşkanımızı birinci olarak, 2029 seçimlerinde de hem Büyükşehir Belediyemizi hem de aynı zamanda ilçe belediyelerimizin büyük bir çoğunluğunu AK Parti hanelerine kavuşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.