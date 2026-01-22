Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'da 5-18 Ocak tarihleri arasında 2 bin 830 katılımcı ile yapılan son seçim anketinde CHP'nin oy oranı yüzde 33,1, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 30,8 olarak belirlendi.

  • ORC Araştırma'nın İstanbul'da yaptığı ankette CHP %33,1 oy oranıyla birinci parti çıktı.
  • Ankette AK Parti %30,8 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.
  • Anket 15-18 Ocak tarihlerinde İstanbul genelinde 2 bin 830 katılımcıyla gerçekleştirildi.

ORC Araştırma, İstanbul'da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette CHP birinci parti çıktı.

ARADAKİ FARK 3 PUAN

15–18 Ocak tarihleri arasında İstanbul genelinde 2 bin 830 katılımcıyla yapılan araştırmada, CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 33,1 olarak ölçüldü. Bu sonuçla ana muhalefet partisi, ankette ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Anket sonuçlarına göre İstanbul'da partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

  • CHP yüzde 33,1
  • AK Parti yüzde 30,8
  • DEM Parti yüzde 8,3
  • İYİ Parti yüzde 5,7
  • MHP yüzde 5,5
  • Zafer Partisi yüzde 4,3
  • Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9
  • BBP yüzde 2,2
  • YMP yüzde 1,9
  • TİP yüzde 1,5
  • Diğer yüzde 3,8

ÖZDEMİR "2 PUAN ÖNDEYİZ" DEMİŞTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise daha önce yaptığı bir açıklamada "AK Parti şu anda İstanbul'da birinci parti konumundadır. 2 puan farkla CHP'nin önüne geçmiştir" demişti.

Olgun Kızıltepe
