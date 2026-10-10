Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlim Yayma Cemiyeti bir çınara dönüştü. Bu çınarın gölgesinde yetişen nice genç ülkesine hizmet etti. İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı