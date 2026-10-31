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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İleri teknoloji ile donatılan yapay zeka destekli yerli yoğun bakım ünitelerimizi kliniklerimizde kullanmaya başladık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İleri teknoloji ile donatılan yapay zeka destekli yerli yoğun bakım ünitelerimizi kliniklerimizde kullanmaya başladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İleri teknoloji ile donatılan yapay zeka destekli yerli yoğun bakım ünitelerimizi kliniklerimizde kullanmaya başladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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