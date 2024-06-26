Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.05'te bir araya geldi. Görüşme 17.00 itibarıyla sona erdi.

Devlet Bahçeli'nin son günlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı konularda fikir ayrılığında olduğu, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı iddiaları vardı. İkili arasında gerçekleştirilen görüşme bu iddialara Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sıkıntının olmadığına yönelik bir cevap olarak yorumlandı.

Liderler, siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırdı. Erdoğan ve Bahçeli bu konularda çeşitli istişarelerde bulundu.

İşte Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden kareler;