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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. İki liderin siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa süreci gibi konuları ele aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.05'te bir araya geldi. Görüşme 17.00 itibarıyla sona erdi.

Devlet Bahçeli'nin son günlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı konularda fikir ayrılığında olduğu, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı iddiaları vardı. İkili arasında gerçekleştirilen görüşme bu iddialara Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sıkıntının olmadığına yönelik bir cevap olarak yorumlandı.

Liderler, siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırdı. Erdoğan ve Bahçeli bu konularda çeşitli istişarelerde bulundu.

İşte Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (18)

Nevzat Grgn:

Kritik olan nedir anlayamadım,Madem bir araya geliyorlar otursunlar bu eflasyon bu emekçileri ölüme terk edilmeden dolayı vicdan muhasebesi yapsınlar

162
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Selim Demir:

dünya lideri konuu

yanıt2
yanıt8
Ata_Mete:

Sinan niyazi,siz muktedir-geçmiş olsun Ayşe hanım!

yanıt1
yanıt3
Hek Tor:

Baaaçeli emicemi ben ''Şirinler'' çizgi fimindeki ''Gargamel''e benzetiyorum... Hep somurtuyor ve kötü bakıyor.

yanıt4
yanıt0
Dağıstan:

İkisinin de yaşı almış başını gidiyor. Genç yüzlere şans tanınmalı , erken seçim olmalı. Yoksa bu gidiş hayra alamet değil. Alınan vergi ve kamu zamlarıyla döndürülmeye çalışılan borç faizlerine takla attırılıyor. Ödemeler dengesine dikkat edilmeli

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SüLeyman Kiyağ:

Çok erken bir seçim olmalı ve bundan sonra 55 yaş üstü bireyler bu ülkeyi yönetmemeli

yanıt108
yanıt15
ben ben:

ALLAH ikinizede yardım eyler inşallah âmin

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ismail Yasin:

Allah zalimlere yardım etmez.. önce Allah'ı tanı sonra dua et..

yanıt91
yanıt19
ekolojixx a:

Bahçeli niye var ? ne işe yarıyor ? Bir yararı omadı memlekete olmıyacak gibide görünüyor

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varkaran gül:

ülkeyi elbirliğiyle yok etik garsonun bahşişine bile göz koyduk ne yapalım nasıl kaçalım görüşmesi

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