Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve Türkiye'ye dönen C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına, başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise telefon görüşmesi ve iletilen taziye mektubu dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti. Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili devlet kurumlarının kazayla ilgili temas halinde oldukları belirtildi. - BAKÜ