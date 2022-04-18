Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz"
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda konuştu. (3)