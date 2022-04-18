Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz"

AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz

AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Politika

Politika, Güncel, Haberler

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