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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan karşılama

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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde yurda döndü. Zirvenin yankıları sürerken Erdoğan'ın uçağının Kırgızistan'a indiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katıldıktan sonra dün akşam saatlerinde yurda döndü.

ERDOĞAN, KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Önemli kararların alındığı zirvenin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Kırgızistan'a indiği sırada kaydedilen renkli görüntüler günler sonra ortaya çıktı. Bu karşılama töreni karşısında mest olan Erdoğan'ın uçaktan indiği anda kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan karşılama
Haberler.com / Kaan Güler - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNecla Dora:

MASALLAHH SUBAHN ALLAHH. ELHAMDÜLILALLAHH

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Birileri İsrail desteklediği abd nin desteklediği pkk-ypg lileri savunmak için meydana inerken Reis Türk dünyasıyla ilişkileri güçlendiriyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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