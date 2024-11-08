Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan karşılama
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde yurda döndü. Zirvenin yankıları sürerken Erdoğan'ın uçağının Kırgızistan'a indiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katıldıktan sonra dün akşam saatlerinde yurda döndü.
ERDOĞAN, KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI
Önemli kararların alındığı zirvenin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Kırgızistan'a indiği sırada kaydedilen renkli görüntüler günler sonra ortaya çıktı. Bu karşılama töreni karşısında mest olan Erdoğan'ın uçaktan indiği anda kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözlendi.