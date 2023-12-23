Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Hemen devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da, AK Parti'nin Ordu il, ilçe ve belediye başkanları ile toplantı düzenledi. Bir ilçenin kadın kolları başkanının "Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın size versin" sözleri dikkat çekti.

AK Parti Ordu İl Başkanı, Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşmede Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel'in konuşması tepki çekti. Turap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle kurmak istiyordum. Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın size versin. Sizin ömrünüze bizim daha çok ihtiyacımız var sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

ERDOĞAN ARAYA GİRDİ: ONLARIN ÖMRÜNE İHTİYACIMIZ VAR

Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Turap, konuşmasını yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan araya girerek, "Onların ömrüne ihtiyacımız var" dedi.