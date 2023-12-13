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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Yapıcıoğlu, "Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir talep ve irade uyuşması olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yapıcıoğlu, gündemlerinin yerel seçimler olduğunu belirterek, "Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir talep ve irade uyuşması olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar. İnşallah o detaylar belli olduktan sonra icap ederse kamuoyuna yeni bir açıklama yaparız" diye konuştu.Görüşmeler için karşılıklı heyetler oluşturulduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, "AK Parti heyeti, Sayın Efkan Ala başkanlığında olacak. Bizde de Genel Başkan Vekilimiz İshak Sağlam başkanlığında heyet olacak. 3'er kişilik heyetler inşallah bu çalışmaları yapacaklar. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir sonuca ulaşmak için gayret edecekler. İlk randevu muhtemelen yarın ya da cuma günü olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Zekeriya Yapıcıoğlu Politika Güncel Haberler

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