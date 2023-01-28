Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep zam zam diyorlar ama biz indirim yapıyoruz, daha iyi olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir dizi açılış yaptığı Bilecik'te ekonomiye ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi. Sanayide elektrik ve doğal gaza yapılan indirimlere atıfta bulunan Erdoğan, "Bu arada sanayide doğal gaza yüzde 16 indirim yaptık. Elektrikte de indirim yaptık. Hep zam zam diyorlar. Bu zammı? İndirim yapıyoruz. Daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.
Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde alandakilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayide elektrik ve doğal gaza yapılan indirimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"HEP ZAM ZAM DİYORLAR AMA BİZ İNDİRİM YAPIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu arada sanayide doğal gaza yüzde 16 indirim yaptık. Elektrikte de indirim yaptık. Hep zam zam diyorlar. Bu zammı? İndirim yapıyoruz. Daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.