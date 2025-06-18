Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Gazze'ye hem Suriye, Lübnan, Yemen'e, hem de komşumuz İran'a yönelik bu insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da sabırla devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika