Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Gazze'ye hem Suriye, Lübnan, Yemen'e, hem de komşumuz İran'a yönelik bu insanlık dışı saldırganlığın durması için...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Gazze'ye hem Suriye, Lübnan, Yemen'e, hem de komşumuz İran'a yönelik bu insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da sabırla devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Gazze'ye hem Suriye, Lübnan, Yemen'e, hem de komşumuz İran'a yönelik bu insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da sabırla devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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