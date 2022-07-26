Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan; Vatikan, Sudan, Kosova ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ; Vatikan, Sudan, Kosova ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 ülkenin büyükelçilerini ağırladı. Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Vatikan Sudan Politika Haberler

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