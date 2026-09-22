Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü
Güncelleme:
+50 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentindeki ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Erdoğan daha sonra ise, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ödül gecesinde korkutan anlar! Usta oyuncu Şerif Sezer rahatsızlandı

Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü
ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

Ülkede hava ulaşımı durdu: Binlerce yolcu çıldırma noktasına geldi

Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribünde

Dev derbiye gitti, görenler beğenmeden edemedi
Mamak'ta çocuk konuk evi, Başkan Veli Gündüz Şahin'e lojman oldu

Çocuk konuk evi, başkana lojman oldu!

Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı

Bir damla su ortalığı karıştırdı! Parkta silahlar çekildi
Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı

Adriana Lima'ya ünlü şarkıcıyı sordular! Cevabı şaşırttı
Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'dan dönemiyorlar

4 kişilik aile umreye gitti; 8 aydır ülkeye dönemiyorlar