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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda ‘iç kanamaya’ sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda ‘iç kanamaya’ sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda 'iç kanamaya' sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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