Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda ‘iç kanamaya’ sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda ‘iç kanamaya’ sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda 'iç kanamaya' sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı