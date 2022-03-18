Törende dikkat çeken görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı'nı dürterek kürsüye çıkardı

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete başlayacak köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. "Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

ERDOĞAN, DÜRTEREK KÜRSÜYE ÇIKARDI

Köprünün açılışı öncesinde önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kürsüye çıktı, daha sonra ise Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum konuştu. Ancak Güney Kore Başbakanı'nın konuşmasından önce bir görüntü dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı'nı dürterek kürsüye çıkıp konuşma yapmasını istedi. Kim Boo-Kyum, Erdoğan'ın hamlesinden sonra ayağa kalkarak kürsüye doğru yürüdü. İki liderin anlaşma yöntemi ortaya ilginç anların çıkmasına neden oldu.

"KAN KARDEŞİ" VURGUSU

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, açılış töreninde yaptığı konuşmada "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ve Türkiye'nin kıymetli vatandaşları açılışa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Kan kardeşiniz ülke olan Kore Hükümeti adına tekrar tebriklerimi sunmak istiyorum" dedi.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ TAKDİR ETMEK İSTİYORUM"

Açıklamasının devamında "Çanakkale Boğazı'nın derin ve hızlı akıntıları, değişen hava koşulları ve Covid'e rağmen projeyi planlanan süreçten önce başarıyla tamamlayan şirket ve çalışanları gayretlerinden ötürü takdir ediyorum" diyen Kim Boo-Kyum, şöyle devam etti: "Çanakkale Köprüsü'nün inşaatında bulunan şirketler çok çalıştınız, tebrik ediyorum. Ayrıca inşaat süresindeki aktif desteklerini esirgemeyen Türk yetkilileri ve Çanakkaleleri ve saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini takdir etmek istiyorum.Çanakkale Boğazı'nı bağlayan köprünün tamamlanmış olması Doğu-Batı'da yeni geçit açması nedeniyle insanlık tarihi açısından önemi bulunmaktadır."