Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini, Güney Afrika'nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya kasım ayında gerçekleştirecekleri G20 Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dileyerek, Türkiye'nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
