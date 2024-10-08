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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Müftülerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Müftülerini Kabul Etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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