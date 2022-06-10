Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir...

İhlas Haber Ajansı - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir kapasiteyle yolumuza devam etmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir kapasiteyle yolumuza devam etmek istiyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

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