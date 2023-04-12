Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Genel af) Hukuk devleti içerisinde, bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu, hukuk devletinin ahlaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Genel af) Hukuk devleti içerisinde, bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu, hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değildir.