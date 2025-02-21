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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını da Mevlana Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını da Mevlana Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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