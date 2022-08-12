Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılış törenine katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (Gamze Çevrim - Mustafa Biçer - İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.