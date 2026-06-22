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Erdoğan, 'Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' Katılımcılarını Kabul Etti

Erdoğan, 'Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' Katılımcılarını Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' katılımcılarıyla bir araya geldi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın katılımcıları kabul ettiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' katılımcıları ile bir araya geldi.

AK Parti'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' katılımcılarını kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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