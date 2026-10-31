Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, yeni eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride çok daha iyi işler başaracağından şüphe duymuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı