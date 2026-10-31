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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, yeni eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride çok daha iyi işler başaracağından şüphe duymuyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, yeni eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, yeni eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride çok daha iyi işler başaracağından şüphe duymuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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