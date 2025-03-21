Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için gereken ne ise yapıyoruz, yapacağız. Şımardıkça şımaran katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için gereken ne ise yapıyoruz, yapacağız. Şımardıkça şımaran katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için gereken ne ise yapıyoruz, yapacağız. Şımardıkça şımaran katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika