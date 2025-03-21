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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için gereken ne ise yapıyoruz, yapacağız. Şımardıkça şımaran katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için gereken ne ise yapıyoruz, yapacağız. Şımardıkça şımaran katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için gereken ne ise yapıyoruz, yapacağız. Şımardıkça şımaran katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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