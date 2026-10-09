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Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor, çoğu çocuk ve kadın 74 binden fazla Gazzeli katledildi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı