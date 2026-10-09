Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor, çoğu çocuk ve kadın 74 binden fazla Gazzeli katledildi."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor, çoğu çocuk ve kadın 74 binden fazla Gazzeli katledildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor, çoğu çocuk ve kadın 74 binden fazla Gazzeli katledildi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı