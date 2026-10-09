Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor, çoğu çocuk ve kadın 74 binden fazla Gazzeli katledildi."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor, çoğu çocuk ve kadın 74 binden fazla Gazzeli katledildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor, çoğu çocuk ve kadın 74 binden fazla Gazzeli katledildi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

Siyaseti bırakmıştı! İmamoğlu'nun eski danışmanına tahliye

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

Fenerbahçe'nin yolladığı yıldız tesislerde çırılçıplak geziyormuş
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

Türk futbolunda tarihi gün! Dananın kuyruğu saatler sonra kopuyor

Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!
Camilerde Gazze hutbesi! Diyanet’ten boykot çağrısı

Camilerde "Gazze" hutbesi! Diyanet'ten önemli çağrı
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek