Erdoğan'dan Trump'a Takdir Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA