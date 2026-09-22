Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze çocukları gökyüzüne baktığı zaman savaş uçaklarını değil, İHA’ları, SİHA’ları değil, süzülen uçurtmaları görecek" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze çocukları gökyüzüne baktığı zaman savaş uçaklarını değil, İHA’ları, SİHA’ları değil, süzülen uçurtmaları görecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze çocukları gökyüzüne baktığı zaman savaş uçaklarını değil, İHA'ları, SİHA'ları değil, süzülen uçurtmaları görecek" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı