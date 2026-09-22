Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze çocukları gökyüzüne baktığı zaman savaş uçaklarını değil, İHA’ları, SİHA’ları değil, süzülen uçurtmaları görecek" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze çocukları gökyüzüne baktığı zaman savaş uçaklarını değil, İHA’ları, SİHA’ları değil, süzülen uçurtmaları görecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze çocukları gökyüzüne baktığı zaman savaş uçaklarını değil, İHA'ları, SİHA'ları değil, süzülen uçurtmaları görecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün

8 gün içinde başvuran cebine binlerce lira koyacak
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
İmamoğlu hakim karşısında: Şu an itibarıyla 100'üncü duruşmaya giriyorum

6 ayda kaç duruşmaya girdiğini bu sözlerle açıkladı
Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

Okul saldırganı silahını sokak ortasında doldurdu! İşte o anlar

Kocaeli'de 'güvenli kapora' tuzağı! Aracını satan Bahadır Bostan'dan 39 bin 512 lira istediler

'Senden para düşmeyecek' dediler! 39 bin liralık tuzağı bozdu
İnternetten 30 tabak sipariş etti, kargodan kot pantolon çıktı! Kıyafetlerin arasında Almanya'ya ait aşı kartı bulundu

Kargodan çıkanlar şoke etti! Kıyafetlerin arasında o kart vardı
Taksimetre 920 lira yazdı, hesabına 920 bin lira geldi! İzmirli taksici parayı berbere dönüp iade etti

Hesabına 920 bin lira düşen taksici soluğu berberde aldı