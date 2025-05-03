Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fitneciler, Kıbrıs Türkü'nün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek, KKTC, garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fitneciler, Kıbrıs Türkü'nün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek, KKTC, garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fitneciler, Kıbrıs Türkü'nün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek, KKTC, garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacak." - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika