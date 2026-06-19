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Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk tebriği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 3'üncü kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 3'üncü kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üst üste 3'üncü kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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