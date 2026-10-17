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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakültemizin gücüne güç katacak, hastalara şifa dağıtacak her iki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bugün iki eserimizin temelini atıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakültemizin gücüne güç katacak, hastalara şifa dağıtacak her iki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bugün iki eserimizin temelini atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakültemizin gücüne güç katacak, hastalara şifa dağıtacak her iki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bugün iki eserimizin temelini atıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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