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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakültemizin gücüne güç katacak, hastalara şifa dağıtacak her iki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bugün iki eserimizin temelini atıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı