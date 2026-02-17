Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da Adva Zafer Anıtı'na Çelenk Koydu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı. Törende Erdoğan'a Etiyopya Dışişleri Bakanı ve Addis Ababa Belediye Başkanı eşlik etti. Erdoğan, çelenk koyma töreninin ardından resmi karşılama törenine katılacak ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşmeler yaparak anlaşmaların imza törenine katılacak.
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.
Erdoğan, Adva Zafer Anıtı ziyaretinden sonra resmi karşılama törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.