Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da Adva Zafer Anıtı'na Çelenk Koydu

ADDİS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.

Erdoğan, Adva Zafer Anıtı ziyaretinden sonra resmi karşılama törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.