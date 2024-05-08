Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA