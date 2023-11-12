Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aksay'ı ziyaretinde çekilen fotoğraf Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika