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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 6'ncı yılında andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 6'ncı yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Eren Bülbül Jandarma Politika Haberler

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