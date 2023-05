Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enflasyon geçtiğimiz ay itibariyle yüzde 43'e indi; İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşıda pazarda yaşanan bütün pahalılıkları aşacaklarını belirterek "Görüyorsunuz enflasyon her ay biraz daha düşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşıda pazarda yaşanan bütün pahalılıkları aşacaklarını belirterek "Görüyorsunuz enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64'den önce yüzde 50'ye ardından geçtiğimiz ay itibariyle yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek" dedi.

Erdoğan, yaptıkları iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ettiklerini ifade ederek " İnşallah Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem de refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımız ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" diye konuştu.

Dün Rize ve Trabzon'da seçmenlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ise seçim mitingleri kapsamında Giresun, Ordu ve Samsun'daki seçmenleri ile buluşuyor. Giresun Valiliği yanındaki miting alanında Giresunlular'a seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 14 Mayıs'ta Giresun sandıkları gümbür gümbür patlatacak ben buna inanıyorum. Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklara dar etmişti. İnanıyorum ki Giresun bugünde Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Sizler ne soğana ne patatese evelallah liderinizi kurban etmezsiniz. Giresun dün Yıldırım'ın, Fatih'in, Yavuz'un emanetini yere düşürmemiştir. İnanıyorum Giresun bugünde şehitlerimizi gazilerimizin kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresun dün Van'da himaye planlarını yırtıp çöpe atmıştır. İnanıyorum ki Giresun bugün de yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakacaktır. Ne diyor Giresun türküsünde 'Bu benim sevdalığım ancak ölünce biter'. Başları Abdal Musa tepesin daha dik olan Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz. Yürekleri Karadeniz kadar engin olan Giresunlu kardeşlerim, bizden başkasına meyil etmez. Giresun bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her engeli aşarız, her derdi çözeriz, her meselenin üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar, Gabar'da bulduğumuz petrolün çıktığı kuyuların üzerine geçmişte olduğu gibi beton dökerler"

Konuşmasında 14 Mayıs'ın önemine vurgu yapan Erdoğan "14 Mayıs'ta sadece sizin oy kullanmamız yeterli değil bununla değil komşunuzu eşinizi dostunuzu sandığa götürerek bize ve Cumhur ittifakını oy vermesini sağlamanız lazım. Aksi taktirde bizim Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz nefes alamaz hale getirdiğimiz teröristler var ya işte onlar gelir yeniden bu ülkenin başına musallat olur. Sadece ülkemizi değil milletimizin inancına, değerlerine saldıran FETÖ'cü hainler var ya işte onlar gelir yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır. Zorlu bir mücadelenin ardından ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler var ya işte onlar bizi yeniden kendilerine bağlı kılar. Bunu nasıl mı yaparlar. Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar. Gabar'da bulduğumuz petrolün çıktığı kuyuların üzerine geçmişte olduğu gibi beton dökerler. Sınırlarımızın ötesinden başlattığımız güvenlik bariyerlerimizi yıkıp şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. Kardeşlerim bunu yaptılar mı? Diyarbakır'da şuanda cezaevinde olan Selo varya Selo oradaki Kürt kardeşlerimi sokağa döktü arabalarla üzerlerinden geçtiler. Şimdi Bay Bay Kemal gelince onu çıkartacağız diyor. Selo ne yaptı diyor hale bak. Daha ne yapacak. 54 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Utanmadan sıkılmadan bizim Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Şimdi diyorlar ki bunun suçu ne diyor. Daha ne olacak Bay Bay Kemal. İşte bakın Kandil'den Bay bay Kemal'e selam geliyor. Ne diyor desteğimiz onunla. Bu Kandil'dekiler Kürt kardeşlerimi tenzil ediyorum Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok alakası yok. Ama bunların dini, ezanı, kitabı yok. Bunlar kitapsız. Benim Giresun kardeşlerim bunların önünü açar mı? Ama Kürt kardeşlerim bu Kandil'dekiler bakıp ta sakın yanlış yola gitmesinler. Şimdi Van'a gideceğim. Van'daki konuşmamda da inşallah bunları orada işleyeceğim. Çünkü Kürt kardeşlerimi çok aldattılar. Halen daha aldatıyorlar. Böyleyse bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız? Ben size inanıyorum" dedi.

"Sizin o Amerika'dan görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm"

"Savunma sanayindeki işe yarar ürünlerimize el koyacaklarmış. Bütün çalışmaları akabede uğratacaklarmış" diyen Erdoğan, "İşte görüyorsunuz; İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndaki ülkemizin adeta teknoloji vitrini haline gelen TEKNOFEST'i hazmedebildiler mi? Şimdi de aynı yere Amerikalı şirketlere devretme sözü veriyorlar. Sizin o Amerika'dan görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm. Dediler ki böyle böyle biz Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz. Gel, yapın. Ne yapıyorsunuz sizlere bunu vereceğim dedim. 15 yıl oldu gelmediler. Niye, bunlar vatansever değil, bunlar milletyetperver değil, bunlar Türkiye'ye gelipte bu tür yatırımlara girmezler. Burada bu yatırımları yapan zaten ortada. İHA'ları yapan kim Baykar, SİHA'ları yapanlar kim BAykar, öbür tarafta Kızılelma'yı yapan kim Baykar, Akıncı'yı yapan kim Baykar. Bu milletin öz evlatlarıyla onları mukayese edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Bugüne kadar neredeydiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta Giresun'da fındık ile verdiği 4 dolar sözüne atıfta bulunan Erdoğan "Bu kadar da böyle utanmazlık olmaz. Fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Bugüne kadar neredeydiniz? Bugüne kadar niye vermediniz. Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz. Ama bol bol yalanı söyler. Bu konuda üzerine yok. Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah 14 Mayıs'ta sizlerde bunlara fırsat vermeyeceksiniz" dedi.

"Çarşıda pazarda yaşanan bütün pahalılıkları yine biz aşarız"

Erdoğan, konuşmasında enflasyondaki düşüşe dikkat çekerek "Çarşıda pazarda yaşanan bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Görüyorsunuz enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64'den önce yüzde 50'ye ardından geçtiğimiz ay itibariyle yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek. Bütün yaptığımız iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem de refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımız ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" diyerek sürdürdü. - GİRESUN