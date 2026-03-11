Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatıracaklarını belirterek, "Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"Uluslararası medyaya servis edilen bu hezeyanların amacını ve hedefini biz çok iyi biliyoruz"

İran'a saldırılar devam ederken aralarında kimi eski İsrail'li yöneticilerin Türkiye ile ilgili çeşitli iddialarda bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıllarınca liste yapan bu aklı evvellere şunu açık açık söylemek isterim. Düğmeye basılmışçasına eş zamanlı olarak uluslararası medyaya servis edilen bu hezeyanların amacını ve hedefini biz çok iyi biliyoruz. Türkiye düşmanı lobiler tarafından, sistemli şekilde yürütülen kampanyaların ardındaki asıl niyetinde gayet farkındayız. Allah'ın izniyle biz bu toprağa ve bu oyuna kesinlikle düşmeyeceğiz. Sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmayacağız. Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet sıradan bir millet değildir. Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs'a baksın, istiklal harbimize baksın, Çanakkale zaferimize baksın. En son 15 Temmuz'da sadece içimizdeki hainleri değil onların ipini tutanları da milletin gücüyle milletin azmiyle rezil rüsva edip bozguna uğrattık. Bu millet mahremine uzanacak eli geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da çelik gibi iradesi ve cesaretiyle kıracak güçtedir, azimdedir, kudret ve kuvvettedir" açıklamasında bulundu.

"Biz macera peşinde değiliz, bölgemizin her karışında ve köşesinde sulhu sükunun hakim olmasından yanayız"

Türkiye'nin geçmişe göre çok farklı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Türkiye iç cephesini güçlendirmiştir. Türkiye 'Terörsüz Türkiye' projesiyle gücüne güç katmıştır. Savunma sanayimizdeki hamlelerle ordumuzun caydırıcılığı daha da artmıştır. Türkiye edilgen konumdan çıkmış bölgesinde denklem kurucu oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar. Türkiye'ye uzatanın dili yanar. Tekrar söylüyorum. Biz macera peşinde değiliz. Gerilim peşinde asla değiliz. Biz bölgemizin her karışında ve köşesinde sulhu sükunun hakim olmasından yanayız. Biz savaşlardan bitap düşmüş, bıkmış yorulmuş Orta Doğu'nun bir an önce hasretini çektiği kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasından yanayız. Suriye'nin geçmişte Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğumuz gibi bugün de İran'ın Lübnan'ın bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Topraklarımıza göz diken olursa evelallah ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz"

Erdoğan, gerek Türkiye için, gerek bölgedeki diğer ülkeler için adaletten, huzurdan, barıştan başka hiçbir gayelerinin olmadığının altını çizerek, "Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kast eden ve dahi macera arayan olursa evelallah ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz" diye konuştu.

"Amacımız çocuklarımızı tehlikelerle dolu bu dünyada güvenli, bilinçli ve güçlü bireyler olarak var edebilmektir"

Dijitalleşmenin eğitimden ulaşıma, sağlıktan haberleşmeye kadar geniş bir yelpazede avantaj sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla birlikte ekranda geçirilen süreler uzadıkça ders başarısından aile ilişkilerine sosyal becerilerden ruh sağlığına pek çok alanda çocukları olumsuz etkilediğine de dikkati çekti.

Dijitalleşmeye ilişkin bu çerçevede veriler paylaşan Erdoğan, Türkiye'de 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere internette geçirilen günlük ortalama süre 7 saat 13 dakika olduğu, sosyal medyada harcanan haftalık sürenin ise 25 saat 4 dakika olduğu bilgilerini paylaştı.

Dijitalleşmenin çocukları nasıl etkilediğine ilişkin istatistiklerin ise TÜİK tarafından paylaşıldığını belirten Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"TÜİK'in araştırmasına katılan 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 66,1'i aktif olarak sosyal medya kullanıyordu. Keza bu çocukların yüzde 32, 6'sı her yarım saatte bir cep telefonunu kontrol ediyor. Yüzde 74'ü ise en az bir dijital oyun oynuyor. Bu evlatlarımıza ekran başında geçirdikleri sürenin kendileri için hangi durumlara yol açtığı sorulduğunda yüzde 34,4'ü daha az kitap okuduğunu yüzde 33,3'ü daha az ders çalıştığını yüzde 25,5'i ailesiyle daha az zaman geçirdiğini, yüzde 18,6'sı arkadaşlarıyla daha az yüz yüze görüştüğünü, yüzde 17,2'si ise daha az uyuduğunu belirtiyor. Değerli arkadaşlar, çocuklarımızın şiddet, müstehcenlik, zorbalık ve istismar gibi içeriklere bu kadar kolay bir şekilde ulaşabilmesi kabul edilemez. Bizim amacımız çocuklarımızı dijital dünyadan koparmak değildir. Tam tersine onları tehlikelerle dolu bu dünyada güvenli, bilinçli ve güçlü bireyler olarak var edebilmektir. Devletin, toplumun ve ailenin görevi de esasen budur."

"Sosyal medya platformlarına güvenilir yaş doğrulama mekanizmalarını uygulama zorunluluğu getirmeyi hedefliyoruz"

Dijital dünyada çocukları korumayı amaçlayan, çocuğun üstün yararını esas alan önleyici ve koruyucu bir anlayışla hazırladıkları yasa teklifinin ise TBMM'ye sunulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Düzenlemeyle sosyal medya platformlarına gerçek ve güvenilir yaş doğrulama mekanizmalarını uygulama zorunluluğu getirmeyi hedefliyoruz. Siyasi parti ayrımı olmaksızın hepimizi ilgilendiren çok daha önemlisi geleceğimiz olan evlatlarımızı ilgilendiren bu teklifin Meclisimizin değerli katkıları ve önerileriyle yasalaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatıracaklarını belirterek, "Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

