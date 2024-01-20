Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Hilmi Türkmen'in kızına sahnede harçlık verdi
AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Üsküdar Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen'in kızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü. Erdoğan da elini öpen Türkmen'in kızına harçlık verdi.
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklandı. Aday tanıtım programında Üsküdar Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen sahneye küçük kızıyla birlikte çıktı. O anlarda kameralara sıcak görüntüler yansıdı.
SAHNEDE HARÇLIK VERDİ
Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Türkmen'in kızı sahnede Erdoğan'a yönelerek elini öptü. Erdoğan da küçük kızın başını okşadıktan sonra cebinden para çıkartarak harçlık verdi.