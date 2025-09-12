Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: CHP'den istifa eden Gürzel AK Parti'ye geçiyor

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Alaattin Köseler'in yerine Beykoz Belediyesi'ne Başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

"AK PARTİ VE MHP'DEN DESTEK GÖRDÜM"

Kendi partisinden destek bulamadığını söyleyen Gürzel, "Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir" dedi. Gürzel açıklamasında, "Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün bilinmesini isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Özlem Vural Gürzel

Gürzel'in ardından CHP'li Belediye Meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden istifalarını açıklamıştı.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ VE MECLİS ÜYELERİ AK PARTİ'YE KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in Ak Parti'ye katılacağını açıkladı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.