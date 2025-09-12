Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: CHP'den istifa eden Gürzel AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: CHP'den istifa eden Gürzel AK Parti'ye geçiyor
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Alaattin Köseler'in yerine Beykoz Belediyesi'ne Başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

"AK PARTİ VE MHP'DEN DESTEK GÖRDÜM"

Kendi partisinden destek bulamadığını söyleyen Gürzel, "Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir" dedi. Gürzel açıklamasında, "Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün bilinmesini isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: CHP'den istifa eden Gürzel AK Parti'ye geçiyorÖzlem Vural Gürzel

Gürzel'in ardından CHP'li Belediye Meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden istifalarını açıklamıştı.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ VE MECLİS ÜYELERİ AK PARTİ'YE KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in Ak Parti'ye katılacağını açıkladı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Sekerci:

Altını çizerek söylüyorum bunlar korktukları için kendilerini güvende hissetmek için akp geçiyorlar ama bunlar akp oy kazandırmaz sahada aşağı çeker şahislarin pek oyu yok Parti'nin oyu var .

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

e demiştik iki güne kalmaz akp ye geçer diye:)) toplayın bakalım hırsızları partinize

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

bir insan kendini satışa çıkmışsa kimin aldığı önemli değildir parayı basan alır bu saçma seçim sistemi durduğu müddetçe hiç bir zaman düzelmez zaten kimsede düzeltmek istemiyor işine gelmiyor çünkü galiba en iyisi hiç oy kullanmamak vatandaş olarak oy pusulasında boş bir kutu istiyorun oraya mühür vuruldumu hiç birinizi seçmiyorum anlamıda olsun bakalım kaç kişi oy verecek

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTalat İncesoy:

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler, cesurlar ölümü bir kez tadarlar. siz her gün öleceksiniz, biz ise bir kez ölüp KAZANACAĞIZ !

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

milli iradeye ağzından düşünmeyenler ne hallere düştüler yazık ya halkdan alamadığın yetkiyi böyle al millet olarak seçimi bekliyoruz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
