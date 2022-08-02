Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumuna ilişkin DDK'ye inceleme talimatı verdi Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumuna ilişkin DDK'ye inceleme talimatı verdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumuna ilişkin DDK'ye inceleme talimatı verdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Politika

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