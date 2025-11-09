Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesindeki konteynerlerin Gazze'ye sevk edilmesiyle ilgili hazırlığımız devam ediyor. Filistinlilerin yaşamaya devam edeceği yeni Gazze'nin inşa edilmesi sürecinde bu konteynerleri kardeşlerimize inşallah vereceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika