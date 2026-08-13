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Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul Edecek

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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