Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyetini 15.00'te kabul edecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün saat 15.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini belirterek, "Kabulde 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir. Kabulde "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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